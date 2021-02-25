تعطل خدمات الدفع في أكبر بنك مركزي بالعالم

تعرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاضطراب واسع النطاق في خدمات الدفع المتعددة، بما في ذلك النظام الذي تعتمد عليه البنوك والشركات لتحويل ترليونات الدولارات كل يوم.

وبعد مواجهة مشاكل لعدة ساعات، استأنف نظام الدفع الحاسم، المعروف باسم "فيدواير"، عملياته الاعتيادية قبل الساعة 3 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لموقع الاحتياطي الفيدرالي.

وفي بيان، ألقى الاحتياطي الفيدرالي باللوم على "خطأ تشغيلي"، وقال إنه يعمل على استعادة الخدمات والتواصل مع العملاء.

وتعتمد البنوك والشركات والوكالات الحكومية على "فيدواير" لتحويل مبالغ ضخمة من الأموال حول النظام المصرفي الأمريكي. وتم تحويل أكثر من 3 ترليون دولار يوميا باستخدام " فيدواير" خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وكانت المشاكل منتشرة على نطاق واسع، حيث أصبح موظفو الاحتياطي الفيدرالي "على دراية بحدوث اضطراب في جميع الخدمات" بدءا من الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للفيدرالي.

وفي تحديث، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه "اتخذ خطوات للمساعدة في ضمان مرونة فيدواير" وتطبيقات خدمة التسوية الوطنية "بما في ذلك المشكلة التي واجهها".

وقال شخص مطلع على الأمر في أحد البنوك الكبرى لشبكة CNN إن تحويلات "فيدواير" قد استؤنفت، مشيرا إلى أن هناك مخاوف قليلة من عدم تنفيذ أي مدفوعات بسبب الانقطاع.

المصدر: CNN