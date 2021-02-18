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مصر تستعد لربط البحرين الأبيض والأحمر بقطارات تعتبر الأولى من نوعها في البلاد

مال وأعمال

مصر تستعد لربط البحرين الأبيض والأحمر بقطارات تعتبر الأولى من نوعها في البلاد
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تستعد مصر لبناء قطار جديد فائق السرعة، وهو الأول من نوعه في البلاد، حيث يوفر طريقا مباشرا بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

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وستغطي شبكة القطارات الجديدة حوالي 1000 كيلومتر حيث ستربط أول 460 كيلومترا من بين الـ1000 كيلومتر بين مدينتين مصريتين، الأولى ستكون العين السخنة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، والثانية ستكون العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وستقوم شركة "سيمنز" الألمانية ببناء نظام السكك الحديدية عالية السرعة جنبًا إلى جنب مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية في يناير.

وستوفر الشركة القطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى إدارة صيانة الشبكة بمجرد تشغيل الخدمات.

تمثل المرحلة الأولى من الرحلة بين المدينتين المصريتين استثمارًا بنحو 3 مليارات دولار و(حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني) ، وستكون قابلة للتشغيل لنقل البضائع وكذلك الركاب.

كما أنه سيمر عبر "العاصمة الإدارية الجديدة" التي يتم بناؤها في الصحراء المصرية.

على الرغم من عدم وجود تاريخ مؤكد لإطلاق خدمة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن البناء قد يستغرق ما يصل إلى عامين.

المصدر: "اليوم السابع"

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