قطارات روسية تصل ميناء الإسكندرية ضمن صفقة هي الأكبر والأضخم في تاريخ سكك مصر

أعلن وزير النقل المصري وصول دفعة جديدة من عربات قطارات الركاب الروسية، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300عربة جديدة، تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

وقال الوزير، مهندس كامل، إن العربات الـ22 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ليصل إجمالي عدد العربات الروسية التي وصلت حتى الآن الى 208 عربات، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد، ليرى المواطن شهريا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات (قاطرات) وعربات كلها جديدة، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة، هي الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار الوزير إلى أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل، ومنه قطاع السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها، من نظم إشارات، وتطوير مزلقانات، وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش، وإن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وفى تحسن مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

والجدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

المصدر: RT