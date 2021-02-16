النقل الأمريكية: أعداد الركاب عبر شركات الطيران المحلية هبطت 60% في 2020
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن أعداد ركاب شركات الطيران الأمريكية هبطت 60.1 بالمئة في 2020 مع تراجع الطلب على السفر جوا جراء جائحة كورونا.
وأضافت الوزارة أن السفر الجوي هبط 62 بالمئة في ديسمبر الماضي، بزيادة طفيفة عن الانخفاض المسجل في نوفمبر.
وعلى مدار العام 2020 بكامله، انخفضت أعداد المسافرين على الرحلات الجوية المحلية في الولايات المتحدة 58.7 بالمئة في حين هبطت أعداد المسافرين على الرحلات الدولية 70.4 بالمئة مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر.
وتقول شركات الطيران الأمريكية إن الطلب على السفر الجوي ظل منخفضا بأكثر من 60 في المئة حتى أوائل فبراير الحالي.
المصدر: "رويترز"