"بوش" الألمانية تعكف على تقييم فرص محتملة للأعمال في السعودية

أعلنت متحدثة باسم شركة "روبرت بوش" الألمانية لصناعة مكونات السيارات، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص أعمال في السعودية.

وقالت المتحدثة، إن "الشركة لديها مكتب في المملكة، ولها أيضا وجود في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر ولبنان والإمارات وباكستان".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الشركة، عقب إعلان السعودية أنها ستتوقف عن توقيع عقود مع الشركات والمؤسسات التجارية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى أن "24 شركة دولية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية في العاصمة الرياض".

وجرى اختيار شركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات ضمن الشركات الموقعة على مذكرة التفاهم، حيث منحت الرياض الشركة العام الماضي عقدا لأعمال الإدارة التنفيذية لمشروع تطوير البنية التحتية الأساسية لمنطقة الأعمال (نيوم) بشمال المملكة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"