موسكو.. التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا يسجل رقما قياسيا

أعلن الملحق التجاري الروسي لدى بريطانيا بوريس أبراموف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا العام الماضي سجل رقما قياسيا حسب إحصاءات بريطانية، حيث تجاوز الـ27 مليار دولار.

وقال: "تمكنا خلال العام الماضي وعندما شهد العالم ركودا اقتصاديا، من التوصل إلى مؤشر قياسي في التبادل التجاري الثنائي في تاريخ علاقاتنا التجارية بلغ 27.3 مليار دولار، وازداد بمرة ونصف مقارنة بعام 2019".

وأضاف: "27 مليارا جاءت نتيجة هجرة المستثمرين إلى الذهب، وهذا أدى إلى زيادة بـ3 أضعاف لتوريدات الذهب الروسي إلى بريطانيا".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا في عام 2019 17.3 مليار دولار.

المصدر: "سبوتنيك"