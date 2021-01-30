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موسكو تدعو لندن لجرد الإطار القانوني للعلاقات بعد "بريكست"

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موسكو تدعو لندن لجرد الإطار القانوني للعلاقات بعد
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن روسيا دعت بريطانيا، لإجراء جرد للإطار القانوني للعلاقات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وشدد غروشكو، في حديث مع الصحفيين في أثينا أمس، على وجود ضرورة موضوعية لذلك، بهدف تحقيق المزيد من تطوير العلاقات بين روسيا وبريطانيا.

وقال: "هذه ضرورة موضوعية، لأن العديد من جوانب علاقاتنا مع بريطانيا كانت تخضع لاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وقد لفتنا انتباه البريطانيين لذلك".

وتابع غروشكو القول: "لقد أجرينا مثل هذا الجرد في بلدنا، من حيث المبدأ، ليست هناك حاجة إلى ثورة في هذا المجال. علاقاتنا ستستمر وسيتواصل التعاون التجاري والاقتصادي والمالي على الفور. نحن نعتقد أن بريطانيا معنية في عدم بقاء نقاط رمادية في العلاقات".  

المصدر: تاس

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