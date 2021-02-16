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بورصة "وول ستريت" تسجل مستويات قياسية مرتفعة

مال وأعمال

بورصة
Reuters
بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة
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سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية بفعل آمال بمزيد من الدعم المالي لانتشال أكبر اقتصاد في العالم من كساد أثارته جائحة فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 0.04 بالمئة عند الافتتاح إلى 31472.08 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 0.12 بالمئة إلى 3939.61 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.40 بالمئة إلى 14152.22 نقطة.

المصدر: رويترز

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