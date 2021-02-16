البلاتين يتراجع عن مستوى قياسي

ارتفع سعر البلاتين اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف على الرغم من توقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب على المعدن، الذي يستخدم في قطاع السيارات.

وارتفع البلاتين، الذي يستخدم في المحولات الحفزية للسيارات، 0.07 بالمئة إلى 1306.18 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، لكنه نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار، وهو أفضل مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2014.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية إن "الأسعار بلغت مقاومة فنية قرب مستوى 1330 دولارا"، مضيفا أن التوقف مؤقت وأن الأسعار قد تواصل الصعود أكثر.

وأشار إلى أن السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة "جونسون آند جونسون" في جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للمعدن.

ويقول محللون إن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات في جنوب إفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشددا فيما يخص الانبعاثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.72 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 2424.26 دولار.

فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.97 دولار للأونصة إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.

المصدر: رويترز