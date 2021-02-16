بورصة اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاما

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عاما، اليوم الثلاثاء، إذ عزز إحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التوقعات بأن الاقتصاد العالمي بصدد تعاف قوي.

وصعد المؤشر "نيكي" القياسي 1.28 بالمئة إلى 30467.75 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 1990.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 1965.08 نقطة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ يونيو 1991.

واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود أسواق الأسهم العالمية في موجة صعود سريعة إذ يتدفق المال إلى الأصول عالية المخاطر ترقبا لتحسن سريع في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، لكن محللين يبدون قلقهم من أن المكاسب الأخيرة لن تستمر.

علاوة على ذلك، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي اليوم إن الارتفاع الأحدث للأسهم انعكاس للتوقعات العالمية، متجاهلا وجهات نظر تقول إن سياسة البنك النقدية تغذي فقاعة.

وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك قائمة الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر "توبكس" مرتفعا 4.15 بالمئة، وتلاه سهم "هويا كورب"، الذي صعد 3.79 بالمئة.

المصدر: رويترز