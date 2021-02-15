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التضخم السنوي في السودان يقفز فوق 300%

مال وأعمال

التضخم السنوي في السودان يقفز فوق 300%
Reuters
التضخم السنوي في السودان يقفز فوق 300%
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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الاثنين أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304 بالمئة في يناير من 269 بالمئة في ديسمبر.

وسجل التضخم أعلى مستوى في عقود وسط تزايد أسعار الوقود وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.

وقال متعاملون يوم الاثنين إن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم وصل إلى 350 جنيها سودانيا مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها.

وأظهرت البيانات أن التضخم في المناطق الحضرية ارتفع إلى 324 بالمئة في يناير من 288 بالمئة في ديسمبر 2020.

المصدر: رويترز

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