سفينة "فورتونا" تستأنف عملها ضمن "السيل الشمالي 2" بالمياه الدنماركية

استأنفت سفينة "فورتونا" عملها ضمن مشروع "السيل الشمالي 2" بعد توقف دام أسبوعا بسبب الأحوال الجوية في بحر البلطيق، وبدأت السفينة اليوم بمد أنابيب الغاز للمشروع في المياه الدنماركية.

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات أنظمة تحديد المواقع العالمية للسفن البحرية.

و"فورتونا" هي سفينة متخصصة في مد أنابيب الغاز في قاع البحر، وكانت السفينة قد استأنفت مد أنابيب المشروع في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها قبل نحو عام بسبب العقوبات الأمريكية على المشروع.

وفي 7 فبراير الجاري توقفت السفينة عن الأنشطة بسبب تدهور الأحوال الجوية في بحر البلطيق.

ومن المخطط الانتهاء من مد أنبوبي الغاز في المياه الاقتصادية الدنماركية بحلول نهاية أبريل 2021، وذلك بحسب إخطار صدر عن شركة "نورد ستريم"، المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: إنترفاكس