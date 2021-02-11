بفضل كورونا.. أرباح "أسترازينيكا" تتضاعف

قالت "أسترازينيكا" الشركة البريطانية، التي تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، اليوم الخميس، إنها سجلت في 2020 أرباحا صافية بلغت 3.2 مليارات دولار، أي أن الأرباح ارتفعت بنحو الضعف.

وسجلت المبيعات ارتفاعا حادا نسبته 9 في المئة لتبلغ 26.6 مليار دولار خلال عام واحد، مدفوعة بالعقاقير الجديدة والطلب الكبير على منتجات ضد الاضطرابات الناتجة عن الفيروس، مثل الربو.

وتم ذلك رغم انخفاض إيرادات المنتجات الأخرى، التي تباطأ توزيعها على المرضى بسبب الجائحة، ولا سيما في مجال الأورام السرطانية بسبب العلاجات المؤجلة لإعطاء الأولوية لتلك، التي تقاوم فيروس كورونا.

وسجلت المجموعة زيادة في تكاليفها أيضا خصوصا الخدمات اللوجستية والمعدات بسبب الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريو في بيان، إن "النجاحات في تطوير أدويتنا وتسريع أدائنا والتقدم في لقاح كوفيد-19 يظهر ما يمكننا تحقيقه".

وتتوقع "أسترازينيكا" زيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 1 و4 في المئة و"تسارع" الأرباح العام المقبل، لكنها تؤكد أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار مبيعات اللقاح ضد الفيروس، التي ستنشر نتائجها بشكل منفصل اعتبارا من الربع المقبل.

وتعهدت الشركة بأن تضمن "الوصول إلى 170 مليون جرعة من اللقاح في 190 دولة".

المصدر: أ ف ب