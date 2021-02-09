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صحراء الجزائر..الإوزة التي تلد الذهب

مال وأعمال

صحراء الجزائر..الإوزة التي تلد الذهب
Reuters
تمنراست في أقصى جنوب الجزائر قاحلة في سطحها عالية الخصوبة في جوفها.
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قال محمد عرقاب، وزير المناجم الجزائري، إن الحكومة تشرف على 13 مشروعا منجميا في أعماق الصحراء الجزائرية بحثا عن "معادن ثمينة ونادرة... توجد مؤشرات على وجودها"، من بينها الذهب.

وأوضح الوزير أن مكان هذه المناجم يقع بين ولايتي إلِيزِي وتَمَنْرَاسْتْ، التي زارها أمس الاثنين وتفقد برفقة مسؤولين محليين منجم الذهب بمنطقة أمَسْمَاسَة " الجاهز عمليا" لإنتاج الذهب، مضيفا أنه "سيتم العمل على استخراج واستغلال تلك المعادن بالشراكة مع الجامعات الجزائرية (...) لاستغلالها في المجال الصناعي". 

أكد الوزير أن هذه المنطقة الشاسعة من الصحراء الجزائرية تحتوي على "مخزون كبير من المعدن الأصفر"، على حد تعبير صحيفة "الشروق" الجزائرية.

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تَعد الجزائر في الظرف الحالي دفتر الشروط للشركاء الراغبين في التعاون في هذا المجال بجلب التكنولوجيات الحديثة من أجل استغلال أمثل لمنجم أمسماسة، وعلى مستويات عميقة تصل إلى 400 متر.

تجدر الإشارة أن هذه المناطق الصحراوية تتوفر فيها ثروات باطنية متنوعة وضخمة، من أبرزها المحروقات والذهب واليورانيوم.

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المصدر: صحيفتا "الشروق" و"الخبر" الجزائريتان

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