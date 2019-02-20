الجزائر تبدأ استغلال حقل توات للغاز بإنتاج ضخم

قال مجمع "سوناطراك" الجزائري، اليوم الأربعاء، إنه بدأ الإنتاج في حقل توات للغاز التابع له، والبالغة طاقته الإنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضحت "سوناطراك" في بيان، أن الحقل ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا.

وبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز 135 مليار متر مكعب في 2018.

و"نبتون إنرجي" شركة منتجة للنفط والغاز مدعومة من شركات استثمار مباشر، وهي شريكة "سوناطراك" في الحقل.

وتواجه الجزائر، عضو "أوبك"، ومُورد كبير إلى أسواق الغاز الأوروبية، صعوبات لزيادة إنتاجها من الطاقة، والذي تعول عليه في الإنفاق الحكومي لتمويل المشاريع التنموية والاجتماعية.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية