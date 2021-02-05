مصر.. طرح عملة نقدية تحمل شعار "فرق مصر الطبية" (صور)

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن خطة لطرح عملة نقدية تحمل شعار "فرق مصر الطبية" تكريما لدور الطاقم الطبي المصري في مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح الوزير أن "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" توثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه الواحد، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشا، تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

ولفت إلى حرص وزارة المالية المصرية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدا لهذه الذكريات العظيمة.

وأكد الوزير أن الدولة تولى اهتماما متزايدا بالعاملين في القطاع الصحى، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى.

RT

RT

المصدر: RT