أسعار الغذاء تسجل مستويات قياسية في أكثر من 6 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير الماضي، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014.

وجاء الارتفاع بقيادة صعود في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل مستوى عند 108.6 نقطة تم تسجيله في ديسمبر الماضي.

وقالت المؤسسة، إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت من انخفاض حاد في المخزونات، وأشارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 7.1 بالمئة على أساس شهري في يناير 2021، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 بالمئة، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

وقالت "فاو" إن أسعار القمح زادت 6.8 بالمئة مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا، حين ستزيد الرسوم على تصدير قمحها في مارس 2021.

وقفزت أسعار السكر 8.1 بالمئة، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية، في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

وعدلت"فاو" بالرفع توقعاتها لموسم الحبوب في 2021 إلى 2.744 مليار طن من تقدير سابق عند 2.742 مليار طن في ديسمبر 2020، فيما من المتوقع ارتفاع محصولي القمح والأرز.

المصدر: رويترز