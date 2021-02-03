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مصر.. مطالب بإعادة النظر في اتفاقية مع تركيا "سببت أزمة كبيرة"

مال وأعمال

مصر.. مطالب بإعادة النظر في اتفاقية مع تركيا
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طالب النائب في البرلمان المصري حافظ عمران، وزارة الصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، قائلا إنها "تضر أكثر ما تنفع".

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وأشار عمران إلى أن المصدر التركي إلى مصر يحصل على دعم تصديري يصل نحو 19%، وذلك بغرض تصدير منتجات للسوق المصرية بأقل من سعر التكلفة مما يؤثر علي الصناعة المصرية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وتعديلها.

وأكد أن كل الدول تحمي صناعتها ويجب حماية الصناعة المصرية، مطالبا بضرورة عدم منح تراخيص للمصانع إلا بعد دراسة مستوفية للسوق ومدى احتياج السوق المصرية لهذه الصناعة، وقدرة هذه الصناعة على أن تكون إضافة وليست صناعة مكررة ومتشابهة مما يتسبب في أن يكون المعروض من المنتجات أكثر من الطلب.

ووصف وضع الصناعة المصرية بأنها "مريضة"، مشيرا إلى أن "مرضها ليس وليد اليوم ولا تتحمله وزيرة الصناعة الحالية".

المصدر: الأهرام

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