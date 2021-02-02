برلماني ألماني يرفض فكرة واشنطن وضع آلية لمشروع "السيل الشمالي-2"

اعتبر برلماني ألماني أن الفكرة التي اقترحتها واشنطن لتطبيق آلية توقف خط أنابيب "السيل الشمالي-2" في حال وجود خلاف بشأن ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

جاء ذلك بحسب ما قاله البرلماني كلاوس إرنست، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني، تعليقا على المقترح الأمريكي بشأن رفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2".

وقبل ذلك نقلت صحيفة "هاندلسبلات"، عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أعلنت لأول مرة استعدادها لبدء مفاوضات حول رفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2".

ووفقا للصحيفة فإن واشنطن تشترط على الجانب الألماني أن يقدم مقترحات من شأنها أن توقف المخاوف الأمريكية من المشروع. وأشار أحد المصدر إلى أن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص مهتم بمسألة ربط "السيل الشمالي-2" بآلية تمنع تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في حالة انخفاض نقل (ترانزيت) الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت مررا دعمها للمشروع، مؤكدة أن المشروع تجاري بحت، كما رفضت ألمانيا التدخلات الأمريكية في سياسة الطاقة الأوروبية والألمانية.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: تاس