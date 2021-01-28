محمد بن سلمان: "أرامكو" ستطرح المزيد من الأسهم

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" ستطلق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

وقال خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة اليوم الخميس: "سوف يكون هناك طروحات لأسهم "أرامكو" قادمة في السنوات القادمة، وهذا الكاش سوف يتحول لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها داخل وخارج المملكة".

وتابع أنه بخلاف حصيلة بيع مزيد من أسهم "أرامكو"، فإن مشروعات عملاقة يدعمها الصندوق في السعودية مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومنطقة الأعمال نيوم البالغة قيمتها 500 مليار دولار تقييمها صفر في دفاتر الصندوق وستدر عوائد، مما يزيد حجم أصول السندوق.

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يذكر أن "أرامكو"، التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم، حيث جمعت فيه 25.6 مليار دولار ثم باعت مزيدا من الأسهم ليصل الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.

وكان رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة قد صرح يوم الثلاثاء، بأن "أرامكو" قد تدرس بيع مزيد من الأسهم إذا كانت الأوضاع في السوق ملائمة.

وانخفضت أسهم "أرامكو" اليوم 0.14%، إلى 34.75 ريال (9.26 دولار)، بعد سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالا.

وتبلغ قيمة الشركة 1.86 تريليون دولار على أساس سعر إغلاق اليوم.

المصدر: رويترز