الكرملين يتحدث عن الإجراءات المتخذة للحد من عدم المساواة في روسيا

أفاد الكرملين بأن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في روسيا بطريقة أو بأخرى تهدف للحد من عدم المساواة ومن هذه الإجراءات أشار إلى مكافحة الفقر ودعم الأعمال التجارية وخلق وظائف جديدة.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن مكافحة الفقر ستؤدي إلى انخفاض عدم المساواة في روسيا، بما في ذلك من خلال التدابير التي سيناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم، والتي تتضمن خلق وظائف جديدة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

كذلك أشار المسؤول إلى أن خلق مناخ أكثر ملاءمة لنمو الاستثمار المحلي، إلى جانب إجراءات أخرى ستساهم في تحسين رفاهية المواطن الروسي.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي ردا على سؤال طرحه الصحفيون حول الإجراءات المتخذة للحد من عدم المساواة.

المصدر: نوفوستي