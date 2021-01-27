أسعار النفط تصعد بعد بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 0.66% إلى 56.28 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.67% إلى 52.96 دولار للبرميل.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الجاري، إلى حوالى 481.4 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 430 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 361 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت 470 ألف برميل يوميا.

المصدر: RT + رويترز