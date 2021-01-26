الجزائر تخفض سعر البيع الرسمي لخامها

قالت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير من خام "المزيج الصحراوي" عند علاوة 15 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وبالمقارنة، فإن سعر شحنات يناير يبلغ 35 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ، فيما كانت كانت علاوة شحنات ديسمبر 25 سنتا للبرميل.

وأعلنت وزارة الطاقة الجزائرية هذا الشهر أن صادرات النفط والغاز هبطت 11 بالمئة في 2020 إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وأن الإيرادات تراجعت 40 في المئة إلى 20 مليار دولار.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من إجمالي صادراتها.

المصدر: "رويترز"