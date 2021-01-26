الكرملين يكشف عن مواضيع كلمة بوتين في منتدى "دافوس"

كشف الكرملين عن بعض المواضيع التي سيتطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد هذا العام افتراضيا، بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس الروسي في "دافوس" ستكون حول الطريقة التي تغير فيها العالم في زمن جائحة كورونا، إلى جانب التحديات التي يواجهها العالم.

وأضاف بيسكوف أن خطاب الرئيس الروسي من المقرر أن يبث يوم غد الأربعاء في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.

وينعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 25 وحتى 29 يناير الجاري، وبعد أن كان يعقد في مدينة دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية ينعقد المنتدى هذا العام بشكل افتراضي، أي بواسطة الفيديو كونفرنس.

ويعقد الاجتماع السنوي الحادي والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي حول موضوع "إعادة الضبط الكبرى"، والتي تمثل التزاما مشتركا وعلى وجه السرعة ببناء أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي من أجل مستقبل أكثر إنصافا واستدامة ومرونة.

وبعد التجمع الافتراضي الأول سينتقل منتدى "دافوس" في شهر مايو المقبل إلى سنغافورة، بعيدا عن المنتجع الفخم في سويسرا.

المصدر: نوفوستي