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بعد هبوط حاد.. عملة "البيتكوين" تعاود الارتفاع

مال وأعمال

بعد هبوط حاد.. عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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عادت عملة "البيتكوين" للارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت في وقت سابق من التعاملات انخفاضا حادا إلى دون مستوى 30 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.39% إلى 31.902 ألف دولار.

وكانت عملة "البيتكوين" قد سجلت في وقت سابق من التعاملات انخفاضا بنسبة 11.73%.

وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت عملة "البيتكوين" نموا قياسيا، حيث تجاوزت في 8 يناير الجاري مستوى 41 ألف دولار، مسجلة مستوى تاريخيا.

المصدر: تاس

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