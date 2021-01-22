بعد هبوط حاد.. عملة "البيتكوين" تعاود الارتفاع

عادت عملة "البيتكوين" للارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت في وقت سابق من التعاملات انخفاضا حادا إلى دون مستوى 30 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.39% إلى 31.902 ألف دولار.

وكانت عملة "البيتكوين" قد سجلت في وقت سابق من التعاملات انخفاضا بنسبة 11.73%.

وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت عملة "البيتكوين" نموا قياسيا، حيث تجاوزت في 8 يناير الجاري مستوى 41 ألف دولار، مسجلة مستوى تاريخيا.

المصدر: تاس