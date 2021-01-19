برميل "برنت" يصعد في ظل تفاؤل بشأن الاقتصاد

ارتفعت عقود "برنت" الآجلة اليوم إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 54.95 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 35 سنتا في الجلسة السابقة.

وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 52.19 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 0.3 بالمئة.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، بعد بيانات نشرت أمس الاثنين أظهرت أن إنتاج المصافي زاد ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في 2020. والصين هي الاقتصاد الوحيد الكبير في العالم، الذي تفادى تسجيل انكماش في العام الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من الدول لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ويترقب المستثمرون الآن خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن غدا الأربعاء للحصول على تفاصيل بشأن حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى "أواندا" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "كغيره من فئات الأصول، تلقى النفط الدعم من التحفيز الأمريكي في آسيا".

ويقول محللون لدى "إيه إن زد" إن الأسعار تتلقى الدعم من خفض إضافي سعودي للإمدادات على مدى الشهرين القادمين، والذي من المتوقع أن يتسبب في تراجع المخزونات العالمية 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2020.

وتضغط المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 عالميا وتجدد إجراءات العزل العام على الطلب على الوقود مما يكبح أسعار الخام.

المصدر: رويترز