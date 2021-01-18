مصر.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن تصفية أشهر شركة منذ عهد جمال عبد الناصر

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، إصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج، ولكنها كانت محاولات غير مجدية.

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وتابع في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن "الأزمة الرئيسية كانت في أن القرارات المناسبة لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تمت دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير".

ونوه بأنه "لم يأت للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب التي تم تطويرها عدما كانت تنتج 46 ألف طن بالخسارة، أصبحت تنتج 500 ألف طن".

وواصل أنه ليس صحيحا ما يقال أن الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من أن الشركة التي تديرها لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة للتفاوض مع النقابة العامة لتحديد شروط الخروج، موضحا أنه تم تدبير جميع أعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسألة التصفية خلال شهر، فمن الممكن أن يتم الصرف آخر فبراير المقبل.

المصدر: المصري اليوم