مصر تبيع 21 مليون متر مربع من الأرض لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مجمع عمراني
Reuters
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وقعت وزارة الإسكان في مصر عقدا لبيع 21 مليون متر مربع من الأرض للشركة العربية للاستثمار العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإقامة مجمع عمراني متكامل.
وقال رئيس الشركة هشام طلعت مصطفى في حفل التوقيع إن "المشروع الواقع على طريق القاهرة السويس السريع قرب العاصمة الإدارية الجديدة، سيتكلف 500 مليار جنيه (32 مليار دولار)".
وأضاف: "الشركة ستسدد مقابلا نقديا وعينيا نظير الأرض".
وأشار إلى أن التوقيع تم مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.
المصدر: "رويترز"