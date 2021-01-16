العراق: ملتزمون بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار التزام بلاده بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد.

وقال: "العراق يجري محادثات مع أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها للسماح له بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج سابقة".

وأضاف: "هناك تفهم لوضع العراق وأزمته المالية الحالية".

وتابع أن "طلب التأجيل لا يعني أن العراق لن يمتثل إلى التزاماته حيال اتفاق أوبك+، وأنه ملتزم بخفض إنتاجه لصيانة استقرار السوق النفطية".

وأشار إلى أن عدم التزام إقليم كردستان العراق بحصته من خفض الإنتاج هو "السبب الرئيسي في مستوى الامتثال المتدني في الآونة الأخيرة، والبالغ 79%، من التخفيضات المتعهد بها في إطار اتفاق "أوبك+".

وقال: "الإقليم لم يلتزم باتفاق أولي مع الحكومة المركزية على خفض إنتاجه 20%، بما يقارب 80 ألف برميل يوميا"، مضيفا أنه "واصل الإنتاج عند 430 ألف برميل يوميا".

المصدر: وكالات