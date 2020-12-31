42 مليار دولار إيرادات العراق من النفط خلال 2020

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أن إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020، سجلت 42 مليار دولار وتوقعت تحسن أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري في تصريح صحفي إن "حجم الإيراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار".

وأضاف أن "إيراد شهر ديسمبر الحالي بلغ أكثر من 4 مليار دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل الواحد".

وأشار إلى أن "العراق يصدر حالياً نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً بعد قرار التخفيض الناتج عن اتفاق أوبك+، ونتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".

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ويعتمد العراق بشكل أساسي على النفط في رفد موازنته المالية، حيث توفر مبيعات النفط نحو 95% من الموازنة، لذا يواجه صعوبة في الأشهر الأخيرة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأعلنت وزارة النفط العراقية السبت الماضي، أنها تهدف إلى رفع إنتاجها من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

المصدر: "واع" + RT