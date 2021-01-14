كيف سيكون أداء الروبل الروسي في 2021؟

كشف بنك "كريدي سويس" توقعاته لسعر صرف العملة الروسية للعام 2021، وتوقع البنك أن يعزز الروبل مواقعه أمام الدولار واليورو خلال العام الجاري.

ووفقا لتوقعات البنك فإن سعر صرف العملة الروسية خلال 2021 سيكون في نطاق 65 - 70 روبلا للدولار.

وقال البنك في تقرير له: "نتوقع عودة الروبل الروسي إلى مستواه الأساسي في 2021، وسبب تراجعه يعود لعوامل مؤقتة".

ويتم حاليا تداول العملة الروسية عند مستوى 74 روبلا للدولار، ما يعني أن الروبل سيعزز مواقعه من 4 إلى 9 روبلات.

ومن العوامل التي أثرت على سعر صرف الروبل في 2020، هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: finanze.ru