التجارة الأمريكية-الصينية ترتفع في عام 2020 بنسبة 8.3٪

قالت إدارة الجمارك العامة الصينية، اليوم الخميس، إن حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة في نهاية عام 2020 زاد بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي، وبلغ 586.72 مليار دولار.

وأضافت الإدارة، في بيانها: "زادت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9٪ لتصل إلى 451.81 مليار دولار، وزادت واردات المنتجات الأمريكية بنسبة 9.8٪ إلى 134.91 مليار دولار.

وبلغ فائض الصين، في عام 2020 ما قيمته 316.9 مليار دولار، وذلك بزيادة 7.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بمؤشر عام 2019.

في عام 2019، بلغ حجم التجارة الصينية الأمريكية 541.2 مليار دولار، بانخفاض 14.6٪. وتراجعت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5٪ (إلى 418.5 مليار دولار)، وانخفض تدفق السلع والخدمات في الاتجاه المعاكس بنسبة 20.9٪ (إلى 122.7 مليار دولار). وبلغ حجم عجز الولايات المتحدة حوالي 295.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.6٪.

المصدر: تاس