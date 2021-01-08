 
مباشر

انخفاض قيمة العملة الافتراضية "بتكوين" بنسبة 5% بعد ارتفاع قياسي

مال وأعمال

انخفاض قيمة العملة الافتراضية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pime

انخفضت قيمة العملة الافتراضية "بتكوين" بنسبة 5% ، بعد يوم واحد من ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 40 ألف دولار.

وتدنت قيمة هذه العملة الافتراضية، الأشهر والأكثر رواجا في العالم، اليوم الجمعة إلى مستوى 36,6 ألف دولار.

إقرأ المزيد
بيتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق مقابل الدولار
بيتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق مقابل الدولار

ارتفعت "بتكوين" بنسبة 700% منذ انخفاضٍ سجلته في شهر مارس/آذار الماضي قبل أن تحقق قيمتها ارتفاعا غير مسبوق، يوم 2 يناير الجاري، إلى مستوى 30 ألف دولار، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان التراجع المسجل اليوم متوقعا حيث نبه الخبراء إلى أن قيمة عملة "بتكوين" ستشهد تعديلا تلقائيا في الأسواق بعد وصولها أمس الخميس إلى مستوى الـ 40 ألف دولار.

المصدر: القناة التلفزيونية "Fox Business" الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا