انخفاض قيمة العملة الافتراضية "بتكوين" بنسبة 5% بعد ارتفاع قياسي

انخفضت قيمة العملة الافتراضية "بتكوين" بنسبة 5% ، بعد يوم واحد من ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 40 ألف دولار.

وتدنت قيمة هذه العملة الافتراضية، الأشهر والأكثر رواجا في العالم، اليوم الجمعة إلى مستوى 36,6 ألف دولار.

إقرأ المزيد

ارتفعت "بتكوين" بنسبة 700% منذ انخفاضٍ سجلته في شهر مارس/آذار الماضي قبل أن تحقق قيمتها ارتفاعا غير مسبوق، يوم 2 يناير الجاري، إلى مستوى 30 ألف دولار، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان التراجع المسجل اليوم متوقعا حيث نبه الخبراء إلى أن قيمة عملة "بتكوين" ستشهد تعديلا تلقائيا في الأسواق بعد وصولها أمس الخميس إلى مستوى الـ 40 ألف دولار.

المصدر: القناة التلفزيونية "Fox Business" الأمريكية