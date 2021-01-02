بيتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق مقابل الدولار

حققت العملة المشفرة "بيتكوين" أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ وصل سعرها اليوم إلى 30 ألف دولار

واتفعت أسعار العملة المشفرة الأكثر شعبية اليوم السبت بأكثر من 8٪ متجاوز المستوى النفسي البالغ 30 ألف دولار، حسب بيانات التداول.

ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين اعتبارا من الساعة 3:21 مساء بتوقيت موسكو، بنسبة 2.50٪، ليصل إلى 30،094 دولارا.

المصدر: نوفوستي