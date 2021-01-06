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خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 فبراير

مال وأعمال

خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 فبراير
Reuters
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وصلت قيمة العقود الآجلة لبيع النفط من ماركة برنت، لشهر مارس من هذا العام، في البورصة إلى 54.02 دولار للبرميل، وذلك وفقا لبيانات منصات البيع في 05:27 بتوقيت موسكو.

وفي نفس الوقت، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 50.26 دولار للبرميل.

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ومع حلول الساعة 05:38 بتوقيت موسكو، كان تداول برنت عند 53.96 دولار للبرميل (+ 0.67٪)، وخام غرب تكساس الوسيط - عند 50.23 دولار للبرميل (+ 0.44٪).

المصدر: تاس

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