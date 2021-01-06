خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 فبراير

وصلت قيمة العقود الآجلة لبيع النفط من ماركة برنت، لشهر مارس من هذا العام، في البورصة إلى 54.02 دولار للبرميل، وذلك وفقا لبيانات منصات البيع في 05:27 بتوقيت موسكو.

وفي نفس الوقت، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 50.26 دولار للبرميل.

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ومع حلول الساعة 05:38 بتوقيت موسكو، كان تداول برنت عند 53.96 دولار للبرميل (+ 0.67٪)، وخام غرب تكساس الوسيط - عند 50.23 دولار للبرميل (+ 0.44٪).

المصدر: تاس