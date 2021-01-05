بريطانيا تقدم حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني للشركات

قدمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات، بهدف التخفيف من وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد

وستحصل كل شركة تجزئة، وضيافة، وترفيه، بموجب الإجراءات الإضافية التي أعلنت اليوم، على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف جنيه إسترليني، تعينها خلال الأشهر المقبلة، بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الاثنين، فرض حالة عزل عام، مؤكدا أنه "ثمة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى، ضغطا هائلا لا يتحمله النظام الصحي في غضون 21 يوما".

من جانبه، أعلن وزير المالية، ريشي سوناك، في وقت سابق، عن "مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني، تشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل".

وأشار إلى أن ذلك "سيساعد الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة"، لافتا إلى أن "الأمر الأهم، هو أن ذلك سيسهم في الحفاظ على الوظائف، كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع الشركات استئناف العمل".

المصدر: "رويترز"