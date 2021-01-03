الخطوط السعودية تطلق رحلتين أسبوعيا بين نجران والدمام
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت الخطوط السعودية اليوم الأحد عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين نجران والدمام بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء.
ومن المقرر أن يكون إقلاع الرحلات من مدينة الدمام إلى نجران في الساعة 06:45 صباحا، والإقلاع من مدينة نجران باتجاه الدمام في الساعة 09:45 صباحا، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.
جدير بالذكر أن السلطات السعودية علقت الرحلات الجوية داخل المملكة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.
المصدر: "واس"