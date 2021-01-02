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مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة "ترانزوم" وإعادة توزيع الشركات التابعة لها

مال وأعمال

مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة
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العاصمة العمانية مسقط - أرشيف
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أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن "القرار جاء في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق".

وأضاف: "سيتم مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة، وكذلك مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية، على أن يتم تقييم الرواتب والبدلات والعلاوات التي سيصدر بها قرار قريبا".
وأشار، إلى أن ذلك "لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاه الشركتين كون التغيير في الهيكلية فقط".

المصدر: وزارة المالية "تويتر"

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