مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة "ترانزوم" وإعادة توزيع الشركات التابعة لها

أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن "القرار جاء في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق".

وأضاف: "سيتم مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة، وكذلك مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية، على أن يتم تقييم الرواتب والبدلات والعلاوات التي سيصدر بها قرار قريبا".

وأشار، إلى أن ذلك "لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاه الشركتين كون التغيير في الهيكلية فقط".

وزير المالية:

في إطار دور #جهاز_الاستثمار_العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق،تم حل كل من المجموعةالعمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.#ميزانية_الأساس#وزارة_المالية_العمانيةpic.twitter.com/Ol9hnmWpqm — وزارة المالية - سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) January 2, 2021

المصدر: وزارة المالية "تويتر"