مجالات العمل الواعدة في 2021
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgq9
كشف استطلاع رأي عن مجالات العمل الواعدة في2021 في روسيا، ويأتي ذلك في وقت غيرت فيه أزمة فيروس كورونا المستجد قواعد العمل، حيث فرضت واقعا جديدا هو "العمل عن بعد".
ووفقا لدراسة لموقع التوظيف Rabota.ru، فإن أكثر الذين تم استطلاع رأيهم من المواطنين الروس (44%) يرون أن تكنولوجيا المعلومات تعد أكثر مجالات العمل الواعدة، أما 37% فيرون أن الطب هو المجال الأكثر أهمية في 2021.
فيما يرى 30% أن قطاع البناء يعد مجالا واعدا أكثر من غيره في 2021، في حين يرى 27% أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون أساسية في العام المقبل، بينما منح 22% صوتهم لقطاعات مثل الطاقة والتعدين.
المصدر: نوفوستي