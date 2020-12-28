 
مباشر

اليونان تعلن أنها بدأت "سدادا مبكرا" لديونها لصالح صندوق النقد الدولي

مال وأعمال

اليونان تعلن أنها بدأت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgds

أعلنت الحكومة اليونانية أنها بدأت عملية سداد أكثر من 4 مليارات دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها.

وقالت وزارة المالية اليونانية اليوم الاثنين إنها بدأت بالفعل عملية السداد المبكر لقروض الصندوق المستحقة في العامين القادمين، والبالغة 3.6 مليار يورو (4.40 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أنها ومع أحدث سداد ستكون قد سددت حوالي 6.3 مليار يورو، أو 80 في المئة من مجمل القروض البالغة 8 مليارات يورو، كانت تدين بها لصندوق النقد الدولي، إذ أن أثينا كانت سددت في نوفمبر من العام الماضي قروضا لصندوق النقد قبل موعد استحقاقها.

المصدر: رويترز

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا