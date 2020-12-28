اليونان تعلن أنها بدأت "سدادا مبكرا" لديونها لصالح صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة اليونانية أنها بدأت عملية سداد أكثر من 4 مليارات دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها.

وقالت وزارة المالية اليونانية اليوم الاثنين إنها بدأت بالفعل عملية السداد المبكر لقروض الصندوق المستحقة في العامين القادمين، والبالغة 3.6 مليار يورو (4.40 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أنها ومع أحدث سداد ستكون قد سددت حوالي 6.3 مليار يورو، أو 80 في المئة من مجمل القروض البالغة 8 مليارات يورو، كانت تدين بها لصندوق النقد الدولي، إذ أن أثينا كانت سددت في نوفمبر من العام الماضي قروضا لصندوق النقد قبل موعد استحقاقها.

المصدر: رويترز