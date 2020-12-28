العراق: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا ما زال مبكراً

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الاثنين، أن الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا ما زال مبكراً، فيما أشار إلى أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق يوم غد.

وقال في تصريح صحفي: "لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الكهرباء بشأن استيراد الكهرباء من تركيا، والحديث عن هذا الربط ربما يكون مبكرا، لأن اللمحات الفنية اللازمة لانضاج المشروع لم تختبر حتى الآن".

وأضاف، أن "وزير الطاقة الإيراني سيصل الى بغداد يوم غد الثلاثاء لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، حيث بلغت مليارين و600 دولار".

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يذكر أن وكالة أنباء "الأناضول" التركية أعلنت اليوم عن بدء تركيا تصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهراً.

وكانت الحكومة العراقية قد قالت إن العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران بقرار من طهران.

المصدر: "واع" + RT