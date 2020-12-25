المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي وسيؤدي إلى النمو

قال محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار، مما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار والإنتاج.

ونشر البنك المركزي على "تويتر" تصريحات إقبال التي أدلى بهلا خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.

كما أوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدن، إلى الحد الذي يجعله لا يضطلع بدور في قرارات الاستثمار والاستهلاك.

المصدر: رويترز