وزير الاقتصاد العماني يتوقع انكماش ناتج السلطنة 4% في 2020

قال وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد سلطنة عمان 4% في المتوسط هذا العام، عازيا ذلك إلى تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأشار الوزير إلى أن حزمة حوافز لمساعدة الاقتصاد في خضم الأزمة بلغت ثمانية مليارات ريال (20.78 مليار دولار).

وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.

وأجرى حاكم البلاد الجديد، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل القادم لدعم الإيرادات العامة.

وبدأت عمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.

المصدر: "رويترز"