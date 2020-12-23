مسؤول: بنك إنجلترا يجب أن يركز على التضخم

قال آندي هالدين كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن البنك المركزي يجب أن يركز على الإبقاء على توقعات التضخم تحت السيطرة بمجرد أن تنحسر أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول، خلال المقابلة التي أوردتها وكالة "رويترز"، قائلا إن "آخر شيء يحتاجه العالم الآن هو مفاجأة التضخم السيئة"، مكررا بذلك تصريحات أدلى بها في 28 نوفمبر الماضي.

وفي 17 ديسمبر الجاري، صرح بنك إنجلترا بأنه على استعداد للسماح للتضخم لأن يتجاوز بشكل مؤقت الهدف البالغ 2%.

وحذر هالدين من أن أي تجاوز للمستوى المستهدف من التضخم لا يجب أن يستمر لفترة طويلة وإلا سترتفع عوائد السندات وترتفع معها تكاليف سداد ديون بريطانيا البالغة 2 تريليون جنيه، وتعرض أي انتعاش للخطر.

وأعرب عن تفائله بشأن انتعاش الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من 2021، وقال إنه "أكثر ثقة بشأن الاقتصاد في النصف الثاني من العام القادم بسبب احتمالات طرح لقاحات ضد فيروس كورونا".

المصدر: "رويترز"