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إيلون موسك: مدير "آبل" رفض مناقشة شراء "تسلا"

مال وأعمال

إيلون موسك: مدير
Reuters ALY SONG
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كشف مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون موسك، أن المدير التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك رفض مناقشة شراء شركة "تسلا" عندما كانت قيمتها أقل بـ10 مرات مما هو الآن.

وكتب موسك تعليقا على الأخبار حول اهتمام "آبل" بصناعة سيارات كهربائية: "خلال أسوأ أيام مشروع Model 3 اتصلت بتيم كوك لمناقشة إمكانية شراء "آبل" لـ"تسلا" بعشر قيمتها الحالية وهو رفض عقد اللقاء".

يذكر أن شركة "تسلا" أطلقت سيارة Model 3 الكهربائية في عام 2016، وواجهت صعوبات في الفترة الأولى، قبل أن بدأ المشروع بتحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2018.

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وفي الربع الثالث من 2020 ازداد صافي أرباح "تسلا" بـ2.3 مرة مقارنة بمؤشرات العام الماضي، ووصل إلى 331 مليون دولار.

ويأتي ذلك على خلفية الأنباء حول خطط شركة "آبل" لإنتاج سيارة كهربائية لها في عام 2024.

المصدر: RT

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