مصر ترصد 477 مليون دولار للمشاريع التنموية ومكافحة كورونا

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن توفر تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار لدعم جهود تنموية في مصر بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كورونا.

ووفقا للتقرير، فإن "التمويلات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع الشركاء تتوزع بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يشمل تغطية إلزامية للمواطنين، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية".

وحظيت وزارة الصحة بمبلغ 50 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، إذ ركز المشروع على مجالات الدعم العاجلة التي حددتها خطة الاستجابة الوطنية للفيروس، من خلال عدة محاور أهمها شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية اللازمة وتدريب العاملين في إدارة عمليات المراكز المخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج ودعم فرق الاستجابة السريعة لتعقب المخالطين للحالات المصابة و كذلك تطوير منصات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس".

ونوه التقرير، إلى أن "اليابان وفرت منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر، و3.12 منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 0.5 مليون دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا في ظل أزمة كورونا".

ناصر حاتم

المصدر: RT