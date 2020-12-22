إطلاق قطار شحن من باكستان إلى تركيا عبر إيران (خريطة)

من المقرر تشغيل خط قطار شحن بين مدن إسلام آباد - طهران - اسطنبول في عام 2021 بهدف تعزيز التجارة بين إيران وباكستان وتركيا، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير النقل التركي عادل كارا اسماعيل أوغلو، عقب الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في اسطنبول، الاتفاق على استئناف النشاط المنظم لهذا الخط ومن المتوقع بدء العمل فيه عام 2021.

وكالة "فارس" للأنباء

وكان الخط قد تم تشغليه تجريبيا في سنة 2009 في إطار مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم الاعتراف به من قبل منظمة الأمم المتحدة كممر دولي يربط البلدان الثلاثة.

ويستهدف خط الشحن خفض مسافة وزمن ترانزيت السلع بين إسلام آباد واسطنبول، حيث قطع القطار خلال المرحلة التجريبية مسافة 6500 كم بين المدينتين خلال 13 يوميا ومن ثم تم تخفيضها إلى 11.5 يوم.

ويستغرق شحن البضائع من الدول الأوروبية إلى باكستان عن طريق البحر نحو 45 يوما، فيما تبلغ الطاقة القصوى للقطار المزمع 20 عربة.

المصدر: "فارس"