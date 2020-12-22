الكويت.. كورونا تسبب في تأخير مشروع الحفر البحري

قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد العجمي، إن جائحة كورونا تسببت في تأخير البدء بتنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية.

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وأشار العجمي خلال حلقة نقاشية عن بعد نظمتها وزارة النفط الكويتية، إلى أن "المشروع تأخر ستة أشهر قابلة للزيادة"، موضحا أن مدة البدء بالحفر قد "تتأخر لتصبح، ستة، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة أشهر"، مؤكدا أن ليس عنده "تاريخ يوم بدء العمل"، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحفر في يوليو الماضي، وتقوم به شركة "هاليبروتون".

هذا ولم يكشف العجمي عن الكلفة المالية لهذا التأخير واكتفى بالقول "لكل حادث حديث".

جدير بالذكر أن المشروع يشمل حفر 6 آبار بحرية لاستكشاف النفط والغاز، إذ وقعت شركة نفط الكویت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة "ھالیبرتون" العالمية، في يوليو 2019، بقیمة 181 ملیون دینار (595 مليون دولار).

المصدر: "رويترز"