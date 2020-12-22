 
مباشر
عاجل
بوتين وعباس يبحثات التعاون في مكافحة كورونا بما فيه إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" لفلسطين

الكويت.. كورونا تسبب في تأخير مشروع الحفر البحري

مال وأعمال

الكويت.. كورونا تسبب في تأخير مشروع الحفر البحري
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت بالكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peu9

قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد العجمي، إن جائحة كورونا تسببت في تأخير البدء بتنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية.

إقرأ المزيد
الكويت تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية
الكويت تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

وأشار العجمي خلال حلقة نقاشية عن بعد نظمتها وزارة النفط الكويتية، إلى أن "المشروع تأخر ستة أشهر قابلة للزيادة"، موضحا أن مدة البدء بالحفر قد "تتأخر لتصبح، ستة، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة أشهر"، مؤكدا أن ليس عنده "تاريخ يوم بدء العمل"، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحفر في يوليو الماضي، وتقوم به شركة "هاليبروتون".

هذا ولم يكشف العجمي عن الكلفة المالية لهذا التأخير واكتفى بالقول "لكل حادث حديث".

جدير بالذكر أن المشروع يشمل حفر 6 آبار بحرية لاستكشاف النفط والغاز، إذ وقعت شركة نفط الكویت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة "ھالیبرتون" العالمية، في يوليو 2019، بقیمة 181 ملیون دینار (595 مليون دولار).

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا