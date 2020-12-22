العراق: استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بموازنة 2021

أعلن وزير العمل العراقي، عادل الركابي، يوم أمس الاثنين، أنه سيتم استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة"، بالإضافة إلى "استقطاع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".

إقرأ المزيد

وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي عقب تصويت الحكومة العراقية على موازنة 2021، على أن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مشيرا إلى أن "الموازنة وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن مشروع إصلاح اقتصادي شامل، في ظل أزمة اقتصادية عالمية كبيرة تعاني منها جميع دول العالم".

وأوضح الكاظمي أن "الموازنة تضمنت ضرائب على كبار الموظفين، وحماية صغار ومتوسطي الموظفين".

في حين، علق وزير المالية، علي علاوي، على الموازنة الجديدة وقال: "أجرينا تغييرا بسعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف، سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع".

وأكد أن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية"