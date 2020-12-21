العراق.. تراجع سعر صرف الدولار بعد يوم على رفعه

شهدت الأسواق العراقية، اليوم الاثنين، انخفاضا في سعر صرف الدولار بعد يوم على رفعه من قبل الحكومة العراقية ووصوله إلى 1450 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وتداولت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد كل 100 دولار مقابل 143,000 ألف دينار عراقي، وفي محافظات إقليم كردستان، كان كل 100 دولار 141,500 دينار.

وسادت حالة من "القلق" في العراق خلال اليومين الماضيين بعد إعلان خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وارتفعت الأسعار في بعض المناطق وامتنعت بعض شركات الصيرفة من بيع وشراء الدولار.

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وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الأول السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

المصدر: RT